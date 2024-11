"Starai festeggiando un po' in disparte, con gli occhiali da sole, non so se indossando la maglia del Cagliari o quella dell'Italia (sicuramente una delle due), attento al bene delle persone a te care. Ovunque tu sia, caro Gigi Riva, eterno attaccante ed infinito uomo, buon compleanno". Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, in un post sul proprio account Instagram, nel giorno del compleanno di Gigi Riva, scomparso il 22 gennaio scorso, che oggi avrebbe compiuto 80 anni.