Gigi Buffon dà l'addio al calcio: "Finisce qua, mi hai dato e ti ho dato tutto"

ANNUNCIO UFFICIALE

Il portiere annuncia il suo ritiro sui social attraverso un video che ripercorre tutti i suoi successi in 28 anni di carriera: "Abbiamo vinto insieme"

Gigi Buffon si ritira dal calcio: i numeri di una carriera straordinaria













































































































































































© italyphotopress 1 di 88 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Gigi Buffon si ritira dal calcio giocato a 45 anni. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso i profili social del portiere. "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme", ha scritto Buffon in un post a corredo di un video con tutte le sue imprese in 28 anni di carriera tra i pali, dagli inizi col Parma ai trionfi con la maglia della Juve e della Nazionale culminati con la vittoria del Mondiale nel 2006. Il portiere ha concluso anticipatamente il suo contratto col Parma, che sarebbe scaduto nel 2024. Nel suo futuro una carriera da dirigente e tra le ipotesi più accreditate anche quella da capo delegazione della nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini.

"Ventotto anni di carriera mi sembrano un risultato incredibile, quasi impensabile, soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l'aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questo caso la mia". Con queste parole Gigi Buffon ha commentato sul addio al calcio sul sito del Parma.

"Ci ho messo così tanta passione, dedizione, entusiasmo e allegria che a guardarmi indietro, posso dire che sono veramente volati. Sì, questi 28 anni - con queste due date (19 novembre 1995 e 30 maggio 2023, l'esordio in A e l'ultima in B) - sono la mia storia calcistica e la mia storia sportiva. Ma anche la storia di chi, con il tifo, con le lacrime e con l'amore, in questi 28 anni mi ha sostenuto", ha sottolineato l'ex portiere azzurro.

"Voglio anche ringraziare Parma e la sua gente perché veramente mi ha fatto sentire tanto amato, anche in questi due anni: il presidente Kyle Krause - una delle persone migliori che ho conosciuto nel mondo del calcio - e i direttori della Società, che mi avevano chiesto immediatamente di ricoprire un ruolo manageriale nel gruppo", ha concluso.