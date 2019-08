Lo juventino Emre Can è nella lista dei convocati dal ct della Germania, Joachim Loew, in vista delle due partite della nazionale valide per la qualificazione all'Europeo 2020. Il centrocampista bianconero aveva avuto l'ultima convocazione lo scorso ottobre, mentre il madridista Toni Kroos e il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen, anche loro al rientro, avevano mancato l'ultima tornata di convocazioni per infortunio. L'unico esordiente è l'attaccante del Friburgo Luca Waldschmidt, capocannoniere all'Europeo under 21 dello scorso giugno. La Germania dovrà affrontare a inizio settembre l'Irlanda del Nord e l'Olanda, sfide per le quali non saranno disponibili per infortunio l'ala del Manchester City Leroy Sané e i giocatori del Psg Julian Draxler e Thilo Kehrer, oltre ad Antonio Ruediger del Chelsea che e' in fase di recupero. Questo l'elenco dei convocati da Loew. Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Bernd Leno (Arsenal), Marc-Andre' ter Stegen (Barcellona); difensori: Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Marcel Halstenberg e Lukas Klostermann (Lipsia), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlino), Niklas Suele (Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen); centrocampisti: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer), Jonas Hector (Colonia), Toni Kroos (Real Madrid); attaccanti: Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern), Luca Waldschmidt (Friburgo), Timo Werner (Lipsia).