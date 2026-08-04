aspettando il matrimonio

Georgina Rodriguez si sfoga sui social dopo le critiche e svela le parole di CR7: "È normale che ti invidino"

L'influencer risponde a chi l'aveva definita "più grassa" citando una conversazione avuta con il campione portoghese

04 Ago 2026 - 18:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dopo le critiche ricevute per il suo aspetto fisico, Georgina Rodriguez si sfoga sui social. Con un lungo post la compagna di CR7 ha risposto a chi l'aveva definita "più grassa" a seguito di alcune foto che la ritraevano in barca. "Il mio corpo cambierà, come quello di ogni donna. E spero che continui a cambiare per molti anni, perché questo significherà che sarò ancora viva", ha esordito l'influencer -. Sono la madre di sei bambini meravigliosi. Tre di loro sono bambine che un giorno diventeranno donne incredibili. E se c’è una cosa che spero di insegnare loro, insieme a Cris, di cui sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo, è che il valore di una persona non dovrebbe mai dipendere dal suo aspetto o dalle opinioni di estranei. Questa piccola dose di positività che cerco di dare loro ogni giorno mi aiuta anche a continuare a trovare la mia strada in un mondo pieno di tanta illusione e superficialità.”

Poi Georgina ha svelato la conversazione avuta a riguardo con Cristiano Ronaldo riportando le parole del campione 41enne: "Non vivi della tua immagine. Vivi di ciò che sei. Una donna perfetta. Bella, con un corpo incredibile, una madre, una brava persona, di successo e che vive la vita con amore. Cos'altro potresti volere? È normale che la gente ti invidi'".

Il lungo post si conclude così: "Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo - si legge -. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in tutte le sue versioni. Il vero successo non è mai stato quello di conformarsi a uno stampo che nessuno sa chi abbia inventato. Il vero successo è vivere in pace. Circondarmi delle persone che amo. Godermi la mia famiglia e i miei amici. Prendermi cura della mia salute. Ridere. Imparare. Vivere".

Cristiano Ronaldo si dà al golf con Georgina: il post sui social

1 di 6
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

cristiano ronaldo
georgina rodriguez

Ultimi video

02:35
Kolo si prende la "9"

Kolo Muani si prende la "9"

55:58
Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

00:40
DICH AMORIM SU INTER PRE INTER 04/08 SRV

Amorim: “L’Inter? Aprite YouTube e capirete perché scelgo il Milan”

02:49
DICH AMORIM SU BARESI PRE INTER 04/08 SRV

Amorim nel nome di Baresi: “Portiamo avanti la sua eredità”

02:24
Miceli: "Cosa resta ai tifosi del Milan dopo l'addio a Baresi"

Miceli: "Cosa resta ai tifosi del Milan dopo l'addio a Baresi"

01:36
Raimondi: "Funerali Baresi, tantissimi i campioni in lacrime. Sono crollati, si sostenevano a vicenda"

Raimondi: "Funerali Baresi, tantissimi i campioni in lacrime. Sono crollati, si sostenevano a vicenda"

01:44
Fifa, Infantino a rischio

Fifa, Infantino a rischio

55:58
INTEGRALE SPECIALE FUNERALE BARESI - ADDIO CAPITANO, UN GRANDE ITALIANO 04/08 SRV

Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

01:01
L'addio a Franco Baresi

L'addio a Franco Baresi

02:03
Napoli, ecco Allegri

Napoli, ecco Allegri

01:59
Ed è subito Milan-Inter

Ed è subito Milan-Inter

01:39
Il sogno di Stankovic Jr.

Il sogno di Stankovic Jr.

02:46
Parola di numero 1

Parola di numero 1

01:02
DICH FILIPPO GALLI E TARE RICORDO BARESI DICH

Filippo Galli e Tare ricordano Baresi

01:58
Yildiz, serve una scossa

Yildiz, serve una scossa

02:35
Kolo si prende la "9"

Kolo Muani si prende la "9"

I più visti di Calcio

Douglas Luiz ci crede

Douglas Luiz ci crede

MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

Inter, tutto su Pio

Inter, tutto su Pio

Milan, lavori in corso

Milan, lavori in corso

Ciao capitano

Ciao capitano: l'ultimo saluto a Baresi

MCH KOLO MUANI ARRIVO AEROPORTO MCH

Juve, finalmente Kolo Muani! Le immagini dell'arrivo a Torino

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:30
Genoa, che sprofondo: tremenda sconfitta 10-1 in amichevole contro il Bournemouth
17:14
Messi cuore d'oro: donati 80mila alla Sierra Oeste, l'annuncio arriva sui social
16:35
La Fiorentina tende la mano ad Antognoni: "Ritiriamo la sua maglia per il Centenario"
16:04
Milan, ecco dove Amorim sta provando Loftus-Cheek: l'esperimento va avanti
15:42
Messi cuore d'oro, dona 80mila euro per la ricostruzione della Sierra D'Oeste di Madrid distrutta dagli incendi