Georgina Rodriguez si sfoga sui social dopo le critiche e svela le parole di CR7: "È normale che ti invidino"
L'influencer risponde a chi l'aveva definita "più grassa" citando una conversazione avuta con il campione portoghese
Dopo le critiche ricevute per il suo aspetto fisico, Georgina Rodriguez si sfoga sui social. Con un lungo post la compagna di CR7 ha risposto a chi l'aveva definita "più grassa" a seguito di alcune foto che la ritraevano in barca. "Il mio corpo cambierà, come quello di ogni donna. E spero che continui a cambiare per molti anni, perché questo significherà che sarò ancora viva", ha esordito l'influencer -. Sono la madre di sei bambini meravigliosi. Tre di loro sono bambine che un giorno diventeranno donne incredibili. E se c’è una cosa che spero di insegnare loro, insieme a Cris, di cui sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo, è che il valore di una persona non dovrebbe mai dipendere dal suo aspetto o dalle opinioni di estranei. Questa piccola dose di positività che cerco di dare loro ogni giorno mi aiuta anche a continuare a trovare la mia strada in un mondo pieno di tanta illusione e superficialità.”
Poi Georgina ha svelato la conversazione avuta a riguardo con Cristiano Ronaldo riportando le parole del campione 41enne: "Non vivi della tua immagine. Vivi di ciò che sei. Una donna perfetta. Bella, con un corpo incredibile, una madre, una brava persona, di successo e che vive la vita con amore. Cos'altro potresti volere? È normale che la gente ti invidi'".
Il lungo post si conclude così: "Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo - si legge -. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in tutte le sue versioni. Il vero successo non è mai stato quello di conformarsi a uno stampo che nessuno sa chi abbia inventato. Il vero successo è vivere in pace. Circondarmi delle persone che amo. Godermi la mia famiglia e i miei amici. Prendermi cura della mia salute. Ridere. Imparare. Vivere".