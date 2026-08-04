Georgina Rodriguez si sfoga sui social dopo le critiche e svela le parole di CR7: "È normale che ti invidino"

Dopo le critiche ricevute per il suo aspetto fisico, Georgina Rodriguez si sfoga sui social. Con un lungo post la compagna di CR7 ha risposto a chi l'aveva definita "più grassa" a seguito di alcune foto che la ritraevano in barca. "Il mio corpo cambierà, come quello di ogni donna. E spero che continui a cambiare per molti anni, perché questo significherà che sarò ancora viva", ha esordito l'influencer -. Sono la madre di sei bambini meravigliosi. Tre di loro sono bambine che un giorno diventeranno donne incredibili. E se c’è una cosa che spero di insegnare loro, insieme a Cris, di cui sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo, è che il valore di una persona non dovrebbe mai dipendere dal suo aspetto o dalle opinioni di estranei. Questa piccola dose di positività che cerco di dare loro ogni giorno mi aiuta anche a continuare a trovare la mia strada in un mondo pieno di tanta illusione e superficialità.”