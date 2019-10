Genoa: salta l'allenamento. Andreazzoli in bilico

Trema la panchina di Aurelio Andreazzoli al Genoa. L'incertezza sul futuro del tecnico rossoblù è sempre più palpabile. L'allenamento previsto per la giornata di oggi, 8 ottobre, è stato infatti annullato. Il presidente Enrico Preziosi aveva puntato fortemente su Stefano Pioli, ma l'ex tecnico della Fiorentina è destinato a guidare la panchina del Milan e questo ha complicato i piani della dirigenza genoana. Genoa-Milan 1-2

Scartato Pioli, si è parlato pure di Nicola e Gattuso ma l'opzione delle ultime ore porta a Francesco Guidolin, disposto a lasciare il suo ruolo da opinionista tv per tornare in panchina. Non è comunque da escludere il fatto che il presidente possa decidere di dare ancora fiducia all'attuale tecnico. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il Genoa affronterà il Parma in trasferta.