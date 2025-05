Genoa, Vieira: "Vorrei chiudere il campionato con una vittoria con il Bologna"

Nonostante il Genoa non abbia più alcun obiettivo da perseguire, Patrick Vieira vorrebbe chiudere la stagione in bellezza. Il tecnico rossoblù ha lanciato la sfida al Bologna nel corso della conferenza stampa della vigilia: "E’ stata una settimana come le altre. Dove abbiamo lavorato con intensità. Ho sempre chiesto ai giocatori che volevo finire il campionato in una bella maniera. Sono ancora molto frustrato di come abbiamo perso l’ultima gara contro l’Atalanta e sarebbe bello chiudere il campionato con una vittoria che andremo a cercare a Bologna - ha spiegato Vieira -. Cerchiamo anche di creare una mentalità e una è impegnarsi fino all’ultima giornata fa parte di questo. Contro l’Atalanta abbiamo impattato in maniera positiva e ora cerchiamo questa positività anche a Bologna giocando con intensità".