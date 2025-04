Genoa, Vieira: "Voglio una squadra che abbia fame"

Patrick Vieira è pronto a riprendere il filo dopo la sconfitta con la Lazio e, in vista della sfida contro il Como, il tecnico del Genoa ha fatto il punto sugli infortuni: "Il messaggio è stato chiaro. Noi abbiamo tanto da giocarci, le prossime partite sono importanti per me e per il mio staff per vedere i comportamenti dei giocatori. Stiamo cercando di creare un gruppo che ha fame e voglia di andare avanti. Un gruppo di giocatori che non mollano mai e che lavorano con concentrazione e determinazione fino all’ultimo giorno. Anche in questo periodo, io come allenatore imparerò tantissimo da loro - ha spiegato Vieira in conferenza stampa -. Sugli infortuni non è cambiato tantissimo. Zanoli ha fatto la prima parte di allenamento oggi e dobbiamo aspettare domani se si sente meglio. Vitinha non ha fatto niente ieri, ha fatto un allenamento da solo oggi. Purtroppo gli infortunati sono tanti, per questo è molto difficile avere continuità sul lavoro".