Genoa, Vieira: "Pronti per Bologna, ma sarà difficile"

Rispetto all'ultima gara dello scorso campionato quando il Genoa vinse 3-1 sarà però una partita completamente diversa. "Mi aspetto un Bologna aggressivo come è sempre stato. Un Bologna che vuole vincere una sfida importante per loro che giocheranno in casa. Per la gara poi di Europa League avranno tempo e non credo ci penseranno. Hanno un ottimo allenatore e ci aspettiamo una partita difficilissima". Un Genoa che finalmente si è sbloccato in avanti anche se gli attaccanti sono ancora sotto i riflettori. "Ma io non conosco un attaccante che è contento quando non fa gol. L'obiettivo di tutti è segnare e quando non ci riescono la fiducia riceve un colpo. A Colombo e a tutti gli altri però chiedo di rimanere tranquilli. Il nostro obiettivo è creare le opportunità poi non ho dubbi che segneranno-ha sottolineato Vieira-. Devono rimanere tranquilli, lavorare per la squadra e continuare quello che stanno facendo perché lo fanno bene e sono soddisfatto del lavoro. Come per Colombo che mette la squadra prima di tutto e di questo sono contento. Ripeto: non ho dubbi sulla qualità dei nostri attaccanti".