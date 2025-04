Genoa, Vieira: "Per la salvezza manca la matematica, penso solo a questo"

È stata una partita molto difficile. Due squadre che hanno lo stesso obiettivo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando. Meglio il Verona nel secondo tempo e complimenti a loro. Noi siamo contenti di questo punto. Ci è mancata un po' di intensità, specie con la palla. Loro hanno fatto una bella partita. Abbiamo sofferto tantissimo nel secondo tempo. Il nostro obiettivo è restare in Serie A, ma matematicamente non siamo ancora salvi. Penso solo a questo, non penso ad altro in questo momento". Così Patrick Vieira, tecnico del Genoa, dopo il pari (0-0) in casa del Verona nel pomeriggio.