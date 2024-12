Genoa, Vieira: "Nel secondo tempo più aggressivi, vittoria meritata"

Patrick Vieira si gode l'importante vittoria nella sfida salvezza contro l'Empoli. "La cosa che è cambiata è che siamo andati più alti e aggressivi. Volevamo farlo anche nel primo tempo, ma la qualità dell'Empoli non ce lo ha permesso - ha spiegato l'allenatore del Genoa -. Abbiamo gestito questo periodo difficile, nella ripresa abbiamo giocato con grande personalità e penso che la vittoria sia meritata". Sulla corsa per non retrocedere: "Siamo ancora tra le squadre che devono salvarsi. Quello che abbiamo capito bene è che dobbiamo essere uniti. Quando leggiamo che i nostri tifosi vengono in quattromila, significa che siamo tutti sulla stessa linea. Dobbiamo continuare così ma la strada è ancora lunga".