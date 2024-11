GENOA, VIEIRA: "DIFFICILE DA ACCETTARE IL SECONDO RIGORE"

"Con il rispetto che ho per l'arbitro, credo che abbia sbagliato sul secondo rigore". L'avventura di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa inizia con una polemica per il rigore che ha permesso al Cagliari di pareggiare: "Mi spiace che non abbiamo vinto questa partita. I ragazzi hanno fatto una gara orgogliosa nel competere con l'avversario. Ho visto i ragazzi concentrati e con la voglia di fare bene. Dopo con il lavoro che faremo tutti i giorni saremo più solidi come squadra".