Genoa, Vieira: "Contro la Cremonese dobbiamo vincere"

Turno infrasettimanale che potrebbe portare ad alcuni cambiamenti anche se fisicamente il gruppo ha recuperato bene dopo la sfida di Torino. "Valuterò dopo la rifinitura di domani mattina - ha aggiunto Vieira -. Quando prepariamo una gara ravvicinata prendiamo in considerazione tutti i fattori e riflettiamo su ogni aspetto: dall'avversario alle condizioni di ogni singolo elemento a livello tattico, mentale e fisico e su come recuperano". Per il Genoa sarà la prima in casa dopo la gara con il Parma che si era chiusa dopo l'errore dal dischetto di Cornet con i fischi. "Vogliamo vincere per i tifosi. A Torino erano in 3000. La passione e l'amore ci sono sempre stati. Noi sul campo dobbiamo fare il nostro per caricarli e fare stare al nostro fianco. Siamo determinati a dare loro soddisfazioni".