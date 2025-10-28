Genoa, Vieira: "Contro la Cremonese dobbiamo vincere"

© Getty Images
Alla vigilia di una sfida delicata come quella di domani sera contro la Cremonese, in casa Genoa riecheggiano le parole del presidente Sucu che ieri ha confermato la "massima fiducia in Vieira" chiarendo che "non c'è un piano B". Così, incassata la fiducia della proprietà, Vieira sa che c'è un solo risultato a disposizione per allontanare le nubi che aleggiano su di lui: la vittoria. I rossoblu inseguono ancora il primo successo in campionato ma, soprattutto, in queste prime otto giornate ha conquistato appena 3 punti. "Ovviamente sono parole che fanno piacere - ha ammesso il tecnico francese - Sono sempre in contatto sia con il presidente che con il direttore, e so benissimo che la gara di domani è importantissima. Vogliamo vincere e vogliamo farlo anche per ringraziare il presidente".
Il Genoa si troverà di fronte una delle sorprese del campionato, la neopromossa Cremonese dell'ex Nicola. "È una squadra che sta giocando con tanta fiducia e sta facendo benissimo. Parliamo di un gruppo solido con giocatori di qualità ma noi abbiamo preparato la gara come sempre bene e questo non cambierà. L'obiettivo è giocare come nelle ultime sfide: con personalità, coraggio e determinazione per andare a cercare i tre punti".
Turno infrasettimanale che potrebbe portare ad alcuni cambiamenti anche se fisicamente il gruppo ha recuperato bene dopo la sfida di Torino. "Valuterò dopo la rifinitura di domani mattina - ha aggiunto Vieira -. Quando prepariamo una gara ravvicinata prendiamo in considerazione tutti i fattori e riflettiamo su ogni aspetto: dall'avversario alle condizioni di ogni singolo elemento a livello tattico, mentale e fisico e su come recuperano". Per il Genoa sarà la prima in casa dopo la gara con il Parma che si era chiusa dopo l'errore dal dischetto di Cornet con i fischi. "Vogliamo vincere per i tifosi. A Torino erano in 3000. La passione e l'amore ci sono sempre stati. Noi sul campo dobbiamo fare il nostro per caricarli e fare stare al nostro fianco. Siamo determinati a dare loro soddisfazioni".