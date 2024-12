Genoa, Vieira: "Col Milan vogliamo giocarcela fino al 95'"

A Milano per giocarsela. Non ha dubbi Patrick Vieira quando presenta la sfida di domenica al Meazza tra il suo Genoa e il Milan. E il tecnico francese non si fida delle tensioni in casa rossonere degli ultimi giorni. "Non ci preoccupiamo di quello che accade al Milan, ci concentriamo su di noi - ha spiegato in una conferenza stampa -. Siamo sicuri di affrontare una squadra forte con un allenatore bravissimo e dobbiamo fare la gara giusta per prendere quello che possiamo prendere. L'abbiamo preparata per giocarcela. Hanno elementi come Hernandez e Leao ma noi dobbiamo essere forti di testa e giocare con la palla e con personalità. Dobbiamo cercare il gol attraverso il nostro gioco perché conosciamo le loro qualità e non vogliamo andare a Milano per difenderci per 95'. Ma vogliamo metterli in difficoltà anche con il possesso palla. Dobbiamo giocare con personalità come nelle ultime partite". Un Genoa in crescita per Vieira nonostante l'ennesimo stop per Messias. Il tecnico però ritrova Vasquez ed ha ampia scelta. "Ho tanti giocatori che mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte durante gli allenamenti - ha aggiunto -. In generale stiamo meglio dal punto di vista della fiducia e lo si è visto anche nell'ultima gara durante la quale abbiamo fatto cose interessanti. Vitinha sta ritrovando il ritmo lavorando bene e deve continuare così. Allo stesso modo Pereiro e Balotelli stanno lavorando bene in allenamento e stanno facendo di tutto per mettermi in difficoltà. Devono continuare tutti così e aspettare che arrivi il momento giusto". Tra i reparti da migliorare quello offensivo. "Dobbiamo fare meglio e dare più supporto al nostro attaccante e voglio più giocatori dentro l'area avversaria oltre che avere giocatori tecnici che giocano più vicini. In settimana abbiamo lavorato su questo punto e speriamo di fare meglio".