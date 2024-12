Genoa, Vieira: "Bene che siano arrivati quattro punti, ma dobbiamo far di più"

Patrick Vieira sembra aver ridato linfa al Genoa, tuttavia il tecnico dei rossoblu non si accontenta. In vista della sfida con il Torino l'allenatore francese ha spiegato quali sono gli obiettivi della squadra ligure: "Non ha cambiato niente dal punto di vista dell’intensità che voglio in allenamento. Sono arrivati quattro punti. È un bene ma penso che in queste due gare abbiamo fatto bene dal punto di vista del gioco ma c’è ancora tanto da lavorare. Ho visto un gruppo focalizzato su quello che vogliamo fare sul campo - ha sottolineato Vieira -. Il Torino è una squadra che nelle ultime partite è in difficoltà ma ci sono giocatori forti e di qualità. E' una squadra che lavora bene. Noi siamo in un periodo positivo, i giocatori hanno più fiducia e con i tifosi che abbiamo spero che faremo una bella partita. Mi è piaciuto ad Udine vedere così tanti tifosi che hanno seguito la squadra fuori casa e questo è un punto forte per la società e per i giocatori".