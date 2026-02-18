A San Siro c'è anche Tom Brady: "Forza Milan!"

18 Feb 2026 - 21:00
 Tom Brady a San Siro © instagram

 Tom Brady a San Siro © instagram

Tom Brady presente a San Siro per Milan-Como: il "GOAT" della Nf ha firmato - e poi lanciato al pubblico, che gli ha riservato un'ovazione - un pallone con la scritta "Let's go Milan" e poi ha avuto un lungo colloquio con Zlatan Ibrahimovic. Brady ha vinto 7 Super Bowl (6 con i New England Patriots e 1 con i Tampa Bay Buccaneers), più di qualsiasi singola franchigia Nfl. Detiene i record all-time per yard lanciate (89.214) e touchdown (649), collezionando in 23 stagioni anche 3 titoli di MVP e 5 premi come MVP della finale. È l'icona della longevità sportiva: ha vinto il suo ultimo titolo a 43 anni, riscrivendo ogni statistica del football americano.

tom brady
milan-como
san siro

Ultimi video

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

01:23
DICH ITALIANO PRE EUROPA 1872 DICH

Italiano: "Tornare a Bologna con un risultato che ci possa permettere di andare avanti"

01:38
DICH VANOLI PRE CONFERENCE 18/2 DICH

Vanoli: "Dobbiamo provare a passare, dobbiamo essere lucidi"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:44
Como, proteste per un mancato secondo giallo a Saelemaekers
22:42
Como, Nico Paz diffidato e ammonito: salta la Juventus
22:40
Milan: Allegri espulso contro Como, rosso al 35' della ripresa
 Lautaro Martinez
22:30
Inter, problema al polpaccio per Lautaro: sostituito
22:18
Fiorentina, Vanoli: "Pensiero al campionato ma Champions esame importante"