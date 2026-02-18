A San Siro c'è anche Tom Brady: "Forza Milan!"

Tom Brady presente a San Siro per Milan-Como: il "GOAT" della Nf ha firmato - e poi lanciato al pubblico, che gli ha riservato un'ovazione - un pallone con la scritta "Let's go Milan" e poi ha avuto un lungo colloquio con Zlatan Ibrahimovic. Brady ha vinto 7 Super Bowl (6 con i New England Patriots e 1 con i Tampa Bay Buccaneers), più di qualsiasi singola franchigia Nfl. Detiene i record all-time per yard lanciate (89.214) e touchdown (649), collezionando in 23 stagioni anche 3 titoli di MVP e 5 premi come MVP della finale. È l'icona della longevità sportiva: ha vinto il suo ultimo titolo a 43 anni, riscrivendo ogni statistica del football americano.