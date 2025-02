Genoa in campo a Torino con maglia dedicata a Festival Sanremo

A Torino per l'anticipo di sabato sera contro i Granata il Genoa indosserà una maglia speciale dedicata all'imminente Festival di Sanremo. Una maglia speciale per la sfida con il Torino. La seconda maglia del club, quella con lo sfondo bianco avrà infatti sulla parte frontale il logo Sanremo Turistico mentre sulle maniche quello di FantaSanremo. Inoltre sfruttando il successo dell'anno scorso il club di calcio più antico d'Italia lancerà con l'inizio del Festival e del FantaSanremo 2025, una "Lega Genoa" rivolta ai supporter e agli appassionati di musica, con il coinvolgimento del portiere Nicola Leali e del centrocampista Patrizio Masini "designati a cimentarsi nel gioco e conquistare punti, come avviene negli eventi sportivi, per inseguire l'obiettivo di scalare le classifiche" come ha spiegato il club rossoblù. "Siamo onorati di proseguire la partnership con il Comune di Sanremo e di coltivare il privilegio di portare la Città dei Fiori sul palcoscenico del massimo campionato-ha spiegato il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella -. Crediamo nell'importanza di interagire e creare connessioni: musica e calcio sono veicoli di emozioni per antonomasia. Un grazie sentito a Pulsee Luce e Gas, nostro front jersey sponsor, per la disponibilità a condividere lo spazio sulle maglie".