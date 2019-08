Grande entusiasmo per il ritorno in Liguria del Genoa che dopo i ritiri in Austria e Francia questo pomeriggio ha ripreso gli allenamenti a Masone in vista dell'esordio in Coppa Italia contro l'Imolese. Allo stadio 'Macciò di Masone (Genova) oltre mille tifosi hanno seguito la seduta guidata dal tecnico Andreazzoli. All'allenamento non hanno preso parte il colombiano Agudelo, in permesso per completare alcune pratiche legate al trasferimento, e il centrocampista Hiljemark, in uscita. Ha proseguito invece il lavoro personalizzato Stefano Sturaro che sta recuperando dall'operazione al legamento. Tra i giocatori più applauditi il danese Lasse Schone che nel finale della partitella in famiglia ha deliziato i tifosi presenti con una punizione perfetta finita alle spalle di Marchetti.