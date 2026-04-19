Genoa, De Rossi vince ma se la prende con Colombo: "Le regole si rispettano"

"Penso - ha aggiunto - che abbiamo fatto una bellissima mezza stagione. Salvarci con cinque settimane di anticipo significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro". E sui singoli elogia il giovane Amorim lanciato proprio da De Rossi, ma tira anche le orecchie a Colombo che ha calciato il rigore nonostante dalla panchina l'indicazione fosse diversa. "Amorim è fantastico - ha detto - ed è un ragazzo molto giovane che ha sempre fatto molto bene, sa fare partite sporche, ma sa anche darci qualità. Oggi ci ha fatto vedere un antipasto di quello che potrà diventare. Sono contento per il gol di Colombo, ma le regole si rispettano. Se in allenamento proviamo i rigori con Ostigard ed è lui il rigorista designato e poi in campo si fa altro non va bene. Poi sono contentissimo che Colombo abbia segnato e anche i miei collaboratori mi hanno detto di restare calmo, però se lo avesse sbagliato con il nome di un altro sul foglietto allora sarebbe stato un guaio e una situazione molto più scorbutica da gestire".