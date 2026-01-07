Genoa, De Rossi: "Contro questo Milan dovremo essere perfetti. Niente turnover"

Alla vigilia della trasferta di Milano con il Milan, gara che si giocherà domani sera, Daniele De Rossi ha analizzato la sfida ai microfoni del sito ufficiale non avendo tenuto conferenza stampa come già accaduto in caso di turno infrasettimanale. "E' una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l'obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l'attenzione su ogni risvolto tangibile. Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite". Ha spiegato il tecnico romano che dopo un ottimo avvio nelle ultime quattro gare ha conquistato solo un punto, con il Pisa sabato scorso, perdendo le tre precedenti. "Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti. Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell'impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità". Lunedì i rossoblù torneranno infatti al Ferraris per un altro scontro diretto per la salvezza affrontando il Cagliari nella prima gara del girone di ritorno a poche settimane dal pirotecnico 3-3 in Sardegna in quella che è stata la seconda gara da allenatore del Genoa.