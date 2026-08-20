Genoa, De Rossi: "Col Napoli serve la perfezione. Di Bello? Farà grande gara"

Sarà un esordio tutt'altro che semplice quello del Genoa. Sabato sera al Ferraris arriva il Napoli del neo tecnico Allegri, "un tecnico vincente e brillante" come l'ha definito il tecnico rossoblù De Rossi. "Sappiamo che avremo la pressione dei nostri tifosi allo stadio e sappiamo quanto ci teniamo ma anche che il Napoli è più forte di noi, per questo dovremo fare la partita perfetta per portare via punti". Ma l'allenatore del Grifone è fiducioso. "Siamo in forma, siamo carichi e molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito quando sono ancora in fase di costruzione, poi c'è anche chi pensa che sia meglio affrontarle più avanti quando sono nel pieno dei viaggi europei. Per me in realtà è uguale, alla fine cambia poco".



Genoa e Napoli che, almeno per questa gara, non saranno negli uomini così diverse da quelle che si sono affrontate la scorsa stagione. "Però noi siamo arrivati undicesimi e loro secondi e questo è un problema - ride De Rossi -. In realtà loro hanno cambiato allenatore e staff e noi da quel punto di vista abbiamo un leggero vantaggio". Il Genoa potrà contare sul rientro di Meichtry mentre per Havel bisognerà attendere la prossima settimana, oltre all'assenza conclamata di Traorè. "Per fortuna però Havel non si è fatto male e tornerà la prossima settimana. Meichtry sta bene e potrà darci una mano a gara in corso. Abbiamo fatto allenamento più leggero sia perché ieri avevamo caricato di più sia perché al terzo fulmine ci siamo spaventati".



Tra i giocatori che più sono rimasti 'colpiti' dal maltempo Norton-Cuffy, "ma a parte questo ci sarà e l'ho visto anche meglio dello scorsa stagione". Pronto a trascinare il Genoa Tommaso Baldanzi, in gol contro l'Ascoli in Coppa Italia. "Si sta allenando bene e lo vedo in buone condizioni inoltre è cresciuto come leader - ha concluso De Rossi -. Ha qualità diverse dagli altri, qualità che dobbiamo essere bravi a sfruttare. È importante anche il fatto che abbia segnato e si sia sbloccato subito".



A dirigere la sfida di sabato sera contro il Napoli sarà Di Bello, protagonista in passato di alcuni episodi a sfavore del Genoa, dai rigori non assegnati su Pandev e Ostigard in due Roma-Genoa, fino alla segnalazione in postazione Var proprio la passata stagione per il rigore su Vergara che regalò poi la vittoria ai partenopei a Marassi con rigore di Hojlund. "Quando è arrivata la designazione confesso che nemmeno ricordavo che fosse lui al Var per l'episodio della passata stagione - ha detto De Rossi-, però l'ho percepito qua dentro perché nello spogliatoio i giocatori non erano tranquillissimi. Sono sicuro che Orsato (neo responsabile commissione Can di A e B) vorrà presentarsi con una grande stagione arbitrale dopo le polemiche dell'anno scorso. Sono sicuro, nonostante siamo stati sfortunati in passato, che Di Bello sia un bravo arbitro che farà una grande partita. Gli errori ci possono stare l'importante sarà la collaborazione e poi abbiamo appena fatto una bella chiacchierata con Orsato e il suo gruppo quando hanno spiegato a tutti le nuove regole e un approccio con questo nuovo ciclo collaborativo importante".