Genoa, De Rossi: "Ci siamo ripresi i punti persi con l'Udinese"

12 Apr 2026 - 16:14

"Meritavamo di più con l'Udinese. Avevamo fatto bene tutta la partita, forse oggi ci siamo ripresi quei punti persi immeritatamente. Era più da pari, ma è una vittoria di importanza vitale per noi". Così il tecnico del Genoa Daniele De Rossi a Sky dopo la vittoria sul Sassuolo. "Messias? Aggiungerei anche Ekuban, giocatori importantissimi nello spogliatoio. Ho imparato ad apprezzarli molto velocemente, per quanto hanno caratteri molto diversi. Ekuban è estroverso, Junior fai fatica a farlo parlare. Sono contento della vittoria e di questo gruppo, che merita di allontanarsi da quella zonaccia bollente della classifica. Una vittoria che vale tanto".

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