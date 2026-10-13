Genoa, da ricavo libro Fossa Grifoni oltre 100 mila euro per hospice cure palliative

Una targa a ricordo del contributo da parte dei ragazzi della Fossa dei Grifoni è stata inaugurata ieri presso l'Hospice della Gigi Ghirotti in Albaro. Grazie al ricavato delle vendite del libro "Siamo La Fossa dei Grifoni e gridiamo Genoa Alè" sono stati donati infatti 103.000 euro all'associazione che si occupa di cure palliative. "Con emozione e orgoglio siamo lieti di annunciare che lunedì 12 ottobre, presso l'Hospice della Gigi Ghirotti in Albaro, ci è stata consegnata una targa di ringraziamento ed è stato affisso all'ingresso della struttura, il simbolo leggendario della Fossa dei Grifoni, per aver devoluto 103.000 € all'associazione attraverso il ricavato del libro "Siamo La Fossa dei Grifoni e gridiamo Genoa Alè" un lavoro a cui abbiamo dedicato tempo e passione ma il cui risultato ci ha reso davvero fieri" hanno raccontato i "ragazzi" della Fossa dei Grifoni che hanno poi ricordato che "rimangono ancora le ultimissime copie che potete trovare dai punti vendita de Il Libraccio, Feltrinelli in via Ceccardi e on line per gli ultimissimi ritardatari, non ci saranno ristampe". I tifosi hanno quindi ringraziato tutti coloro che hanno acquistato il volume proprio per il suo fine benefico : "Se noi siamo riusciti a consegnare all'eternità la storia della Fossa, è grazie a voi tutti che abbiamo raggiunto questo risultato, unico per volume nella storia delle tifoserie. Un motivo in più per essere orgogliosi di essere Genoani".