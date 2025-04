Genoa: col Verona riecco Frendrup, dubbio Malinovskyi

Prosegue sotto la pioggia incessante la preparazione dei rossoblù di Vieira attesi lunedì dalla sfida casalinga contro la Lazio. Per la gara con i biancocelesti il tecnico francese potrà contare sul rientro di Frendrup, che ha saltato la sfida del Bentegodi contro il Verona per squalifica, e di Matturro. Sotto osservazione invece Ruslan Malinovskyi assente contro i gialloblù per un colpo ricevuto in allenamento proprio alla gamba che si era infortunata a settembre scorso. Le prime indicazioni sono positive ma il centrocampista ucraino rimane in dubbio e verrà valutato giornalmente. In recupero anche Mattia Bani, sempre più vicino al rientro, e se venissero confermati i progressi potrebbe strappare una convocazione per lunedì.