Genoa, approvato bilancio con 33 milioni di perdite

L'assemblea ha poi votato a favore della proposta di revoca per "giusta causa" del ruolo di consigliere di amministrazione dell'ex presidente Alberto Zangrillo, mentre è stato approvato l'ingresso nel cda del Genoa Ovidio Golea e Razvan Rat già cooptati in precedenza. Non è stata presa in considerazione invece "l'opportunità di esperire un'azione di responsabilità nei confronti del Consigliere Alberto Zangrillo" come era stato inserito nella convocazione dei soci.