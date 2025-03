Genoa, Aaron Martin: "Mi manca il gol, ma sono qui per aiutare la squadra"

Aaron Martin è uno dei protagonisti della crescita del Genoa dopo l'arrivo in panchina di Patrick Vieira. Un uomo importante per l'allenatore francese, ma che vuol migliorare come confermato dallo spagnolo in un'intervista a La Repubblica: "Sto facendo bene ma ho bisogno di fare ancora di più - spiega lo spagnolo in merito alla sua attuale stagione -. Non solo dal punto di vista individuale ma per aiutare la squadra. Manca il gol ma devo dire che devo solo aiutare la squadra anche con più assist. Poi è chiaro che mi manca segnare - ha spiegato Martin -. "Non cambia molto. Alla fine in Germania ho giocato come terzino sinistro. Negli ultimi due anni al Mainz abbiamo cambiato sistema e ho giocato come quinto. Dove mi trovo meglio? In entrambi ma ovviamente sento più mio il ruolo di quarto di sinistra in difesa. Sono un terzino".