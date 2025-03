Gattuto litiga con commentatore tv croato, video virale sui social

Rino Gattuto colpisce ancora. La proverbiale grinta dell'ex centrocampista del Milan e della Nazionale è rimasta intatta anche nel suo nuovo ruolo da allenatore dei croati dell'Hajduk Spalato. Così è diventato virale il video di una clamorosa lite con l'ex calciatore croato Josko Jelicic, oggi commentatore tv, al termine della sconfitta per 3-0 dei suoi in campionato contro il Rijeka. Gattuto, visibilmente nervoso, inizia parlando in inglese per poi passare all'italiano e allo spagnolo in un confronto aspro con tanto di faccia a faccia. Non è la prima volta che Gattuso si sfoga con stampa e opinionisti croati in questa stagione, imbarazzata la giornalista che in italiano prova a farlo calmare. Ma Gattuso, a cui Jelicic chiede di avere rispetto per la stampa croata, replica dicendo che non parlerà più con quella tv fino a quando ci sarà lui a commentare.