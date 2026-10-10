Gattuso: "Col Monza voglio una Lazio umile, continuiamo a sorprendere"

"Per domani mi aspetto che i miei ragazzi siano belli svegli e di non farci sorprendere. Il Monza ha coraggio, è giovane e ha energia. Dobbiamo essere pronti, ci vorrà grande umiltà. Sembra una partita facile, ma servirà una grande Lazio per portare punti a casa. Non guardo la classifica, poi strada facendo vedremo dove arriveremo. Non ho vertigini, ma serve umiltà e la voglia di continuare a sorprendere come fatto fino a oggi". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida al Monza.
Il tecnico sulla protesta dei tifosi, che continuano a disertare le partite casalinghe, ammette: "Per me è una pena giocare in uno stadio come l'Olimpico senza i nostri tifosi, ma sta diventando stucchevole da parte mia ripetere sempre le stesse cose". In ottica mercato di gennaio, con l'incognita sulla possibilità di operare o meno da parte del club, Gattuso sottolinea che "dipende da cosa ci offre il mercato. Questo è un gruppo che sta bene insieme, che lavora e dobbiamo essere bravi a non commettere errori".
Infine un pensiero su Pellegrini, fuori dalla lista per la Serie A. "La società sa il mio pensiero, è una questione societaria. Finché i giocatori sono qua bisogna trattarli bene e da professionisti. Non è mai stato fuori rosa, è un giocatore della Lazio, sta alla società decidere se reintegrarlo o meno", conclude.