Gattuso: "Col Monza voglio una Lazio umile, continuiamo a sorprendere"

"Per domani mi aspetto che i miei ragazzi siano belli svegli e di non farci sorprendere. Il Monza ha coraggio, è giovane e ha energia. Dobbiamo essere pronti, ci vorrà grande umiltà. Sembra una partita facile, ma servirà una grande Lazio per portare punti a casa. Non guardo la classifica, poi strada facendo vedremo dove arriveremo. Non ho vertigini, ma serve umiltà e la voglia di continuare a sorprendere come fatto fino a oggi". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida al Monza.