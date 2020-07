Gasperini: "La lite con Mihajlovic? Non ero io a dover andare fuori"

Vittoria, record di punti e sorpasso sull'Inter che vale il secondo posto. Ma a tenere banco nel post partita di Atalanta-Bologna è la lite tra Gasperini e MIhajlovic costata l'espulsione al tecnico nerazzurro: "Lo screzio con Mihajlovic? Sorvoliamo - ha commentato Gasp - la partita è stata difficile e combattuta. L'Atalanta è sempre stata una squadra corretta e non devo aggiungere altro: non ero io a dover andare fuori". Di diverso parere Mihajlovic: "Come ho detto ognuno si fa le regole a casa sua. Io non parlo con la panchina degli altri. Quello che fa la sua panchina non è affare mio, alla mia panchina, invece, ci penso io. Altrimenti poi mi incazzo. Non ho bisogno di chiarire, poi se vuole farlo lui lo aspetto. Senza pubblico si sente tutto, ma io non mi sono mai permesso di andare da loro e dire alla panchina di stare zitti. Ognuno deve guardare alla sua. Gasperini non ha detto nulla nel post perché sa di aver sbagliato".

Tornando al match e a Gasperini, più pacata l'analisi della partita che ha portato al nuovo record di punti in campionato per la Dea ma che lascia qualche preoccupazione sul fronte infortuni: ​"Il Bologna ha giocato bene nel primo tempo, noi siamo partiti a rallentatore e loro hanno avuto grandi meriti. Poi siamo venuti fuori noi e alla fine abbiamo vinto in modo meritato. I record sono fatti per essere battuti: ci tenevamo ai 74 punti, perché meritiamo di essere la squadra che ne ha fatti di più nella storia dell'Atalanta".

Sugli acciaccati Gasp ha invece spiegato: "Palomino aveva i crampi, per Zapata e Djimsiti sono solo contusioni. Vediamo domani, ma sono degli highlander. Le strade ora sono tre: usare le prossime partite come preparazione per poi fare un lavoro diverso per la Champions. L'altro è far riposare completamente i titolari almeno per una settimana, la terza sarà una via di mezzo. Per ora stiamo giocando sempre". La speranza è avere anche Ilicic a Lisbona. "Per noi è una grande perdita, dobbiamo aspettare perché con lui il nostro potenziale aumenta. Stiamo lavorando sperando di recuperarlo",

​