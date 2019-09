Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così alla vigilia della sfida con il Genoa: "Loro hanno cominciato il campionato molto bene con due buonissimi risultati. Ma ci sono le possibilità per fare bene. Arriviamo da una sconfitta col Torino che brucia per come è arrivata, per cui domani ci sarà la concentrazione giusta. Noi dovremo essere un po' più bravi negli episodi rispetto alle ultime due gare e cercare di migliorarci. Sono convinto che se facciamo bene in campionato, abbiamo più possibilità di fare bene anche in Champions League”.