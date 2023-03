Betclic Apogee, arriva il documentario 'Restart the Game' tra gaming e ambiente

esports

© ufficio-stampa A EspoGame, che si svolgerà il 15 e il 16 marzo alla Fiera di Rimini sia in presenza che in modalità virtuale, Betclic Apogee, primo team di Esports al mondo con certificazione Carbon Neutral, lancerà il documentario “Restart the Game”, trasmesso con una première online. Il documentario è stato diretto da João Pedro Moreira, mentre la colonna sonora originale è stata composta da DJ Riot. Il film mostra un altro lato dell’attivismo della squadra. Il team ha il suo quartier generale a Lisbona ed è composto da 11 player tra Portogallo, Italia e Polonia. Questo documentario getta luce sull’impatto ambientale dell’industria del gaming, un’attività alla quale il 40% della popolazione mondiale prende parte e un’industria che produce un fatturato di più di € 200 milioni all’anno. Il profilo e le prospettive future del gaming - inclusa la possibilità che sia aggiunto alle Olimpiadi - si intersecano quindi con l’impatto ambientale.

La principale conseguenza concreta di questo film si chiama “Gamers 4 the Planet”. Quello che è partito come un manifesto sollecitato da Betclic Apogee Esports, si è trasformato in una piattaforma di azione globale, alla quale tutti i fan del gaming possono ora iscriversi. I pilastri principali di questo progetto sono calcolare e ridurre l’impatto ambientale, condividere esperienze e supportare azioni di rigenerazione. I team professionistici di Esports hanno inoltre accesso a un’esclusiva app, che aiuta a tenere traccia dell’impatto ambientale individuale e collettivo in un certo lasso di tempo.