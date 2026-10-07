Frosinone, Stirpe: "Inizio sorprendente, ma obiettivo resta la salvezza"

07 Ott 2026 - 15:12
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L'ottimo inizio di stagione del Frosinone è "un fatto imprevisto, piacevole e sorprendente soprattutto per il modo come è maturato. Non me l'aspettavo". Lo ha detto il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe in vista della ripresa del campionato. "Il segreto è l'identità e la compattezza che l'allenatore ha saputo dare a tutto il gruppo e che anche in questa fase è stato assimilato da chi è arrivato nel mercato estivo. L'obiettivo resta quello di evitare la retrocessione", ha aggiunto. "Il Napoli? E' un avversario molto quotato, deve essere un Frosinone perfetto per uscire indenni. Sarà un banco di prova molto importante", ha dichiarato Stirpe a Sky.

Sui 5 giovani del Frosinone convocati dall'Under 21. "E' stasta una grandissima soddisfazione che corona un percorso di crescita maturato negli ultimi due anni, fa piacere vedere 5 ragazzi nell'Under 21. Mi dispiace per Raimondo per l'infortunio. Mi piace la filosofia di Baldini con i giovani, crede nelle sue idee e le porta avanti", ha detto. Sulle voci di mercato, in particolare sul portiere Palmisano, ancora Stirpe ha detto: "Sento molti rumors, ma di richieste effettive aldilà degli osservatori che vengono a vedere le partite, non c'è niente di concreto". Infine una battuta sul caso Malagò. "Alcuni requisiti andavano verificati prima dell'elezione, questa situazione si poteva evitare. Siamo però d'accordo nel ricandidare Malagò, ci siamo espressi in modo chiaro e netto", ha concluso Stirpe in riferimento all'incontro con i presidenti della Serie A prima della Giunta Coni.

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