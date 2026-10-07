Frosinone, Stirpe: "Inizio sorprendente, ma obiettivo resta la salvezza"

L'ottimo inizio di stagione del Frosinone è "un fatto imprevisto, piacevole e sorprendente soprattutto per il modo come è maturato. Non me l'aspettavo". Lo ha detto il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe in vista della ripresa del campionato. "Il segreto è l'identità e la compattezza che l'allenatore ha saputo dare a tutto il gruppo e che anche in questa fase è stato assimilato da chi è arrivato nel mercato estivo. L'obiettivo resta quello di evitare la retrocessione", ha aggiunto. "Il Napoli? E' un avversario molto quotato, deve essere un Frosinone perfetto per uscire indenni. Sarà un banco di prova molto importante", ha dichiarato Stirpe a Sky.