Svizzera, Okafor lascia la Nazionale: "Non voglio più giocare con Yakin"

Noah Okafor lascia momentaneamente la nazionale. L'ex Milan oggi al Leeds United, reduce da un Mondiale vissuto quasi solo da spettatore, ha affidato a un lungo post su Instagram il racconto di un rapporto con il ct Murat Yakin ormai logorato, pur senza mai attaccarlo direttamente: "Ho riflettuto molto e ho deciso che non voglio più giocare in Nazionale sotto l'attuale allenatore - ha scritto l'esterno, chiarendo di non pretendere trattamenti di favore - "ma solo rispetto e fiducia reciproci". "Credetemi: ogni volta che sono sceso in campo, ho lasciato il cuore per questa maglia", ha concluso l'ex rossonero.