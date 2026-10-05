Frosinone, Alvini perde Birligea a causa di uno stiramento

05 Ott 2026 - 20:55
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Piove sul bagnato nel Frosinone ad inizio della settimana che porterà i ciociari alla gara di sabato a Napoli. Dopo Raimondo, Alvini perde anche il rumeno Birligea a causa di uno stiramento. Emergenza-centravanti: resta disponibile solo lo slovacco Bobcek che domani sarà impegnato in Moldavia con la sua nazionale. Birligea, uno dei neo acquisti del Frosinone, ha accusato problemi muscolari dopo la gara della Romania a Varsavia contro la Polonia. A seguito di una visita da parte dello staff medico rumeno è stato dichiarato indisponibile per la partita di questa sera a Bucarest tra Romania e Svezia. L'attaccante è tornato a Frosinone dove è stato sottoposto ad esami strumentali che non hanno dato un buon esito. È stata riscontrata una lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro, per la quale il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. Variabili i tempi di recupero: molto dipenderà dalla risposta di Birligea alle terapie. Il giocatore dovrebbe restare fermo minimo un paio di settimane. Sarà valutato giorno per giorno dallo staff sanitario. Sabato sera a Napoli dunque dovrebbe toccare a Bobcek che avrà l'opportunità di debuttare dal 1' dopo lo scampolo di gara giocato a Genova. Lo slovacco, ingaggiato in estate dal Lechia Danzica, è stato l'acquisto più costoso della storia del Frosinone che ha investito circa 13 milioni di euro. 

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