Frank De Boer: "Stipendi uguali nel calcio tra uomini e donne? Ora è ridicolo"

Il calcio femminile combatte con tutte le sue forze per riconoscere pari diritti, soprattutto economici, rispetto a quello maschile ma Frank De Boer non è d'accordo: "Se il calcio femminile diventerà popolare quanto quello degli uomini allora si arriverà a questo, perché a quel punto la pubblicità e gli sponsor saranno livellati. Ma attualmente non è così, quindi perché devono guadagnare lo stesso? Penso sia ridicolo".

L'ex allenatore dell'Inter, in un'intervista al Guardian, spiega la sua posizione: "Se la finale maschile viene seguita da 500 milioni di persone e quella femminile da 100 non può essere la stessa cosa, per questo il guadagno deve essere proporzionato. Se diventerà altrettanto popolare allora ok, ma ora no. Se sei una manager di una banca ritengo che lo stipendio debba essere uguale a quello di un uomo che ricopre la stessa posizione. Nel calcio ancora non è così".