Francia, Mbappé si allena a parte. Il Real osserva preoccupato

A due giorni dalla sfida tra Francia e Azerbaigian, la presenza di Kylian Mbappé è ancora un'incognita. L'attaccante è infatti alle prese con un problema alla caviglia rimediato nell'ultima partita di Liga tra il suo Real Madrid e il Villarreal. Mbappé nel ritiro della nazionale francese si è allenato a parte con un preparatore per verificare le sue condizioni ma al momento si sa poco nulla. Molti si chiedono se giocherà titolare, oppure quanti minuti disputerà in caso di ingresso dalla panchina. Gli stessi ragionamenti sono applicati anche al secondo impegno contro l'Islanda. Intanto, i Blancos osservano con una certa preoccupazione visto che dopo la sosta ci sono Getafe, Juventus in Champions League e il Clasico contro i rivali del Barcellona.