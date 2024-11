FRANCIA-ISRAELE: ACCENNO DI RISSA SUGLI SPALTI, FISCHI A INNO

Allo Stade de France c'è stato un accenno di rissa tra tifosi francesi e israeliani nella curva nord, sopra gli Irrésistibles francesi. Lo rende noto l'Equipe, secondo cui alcune dozzine di persone si sono affrontati con pugni e calci, provocando un movimento di folla per alcuni minuti. All'inizio della rissa hanno preso parte diverse persone con bandiere israeliane. I sostenitori hanno cantato 'Liberate gli ostaggi' in risposta. Poi è stato predisposto un doppio cordone di steward per separare i due gruppi. In precedenza sono sentiti alcuni fischi quando è stato annunciato l'undici israeliano e quando è stato suonato l'inno nazionale di Israele.