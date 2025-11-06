Francia, Deschamps non convoca Marcus Thuram e Rabiot

Marcus Thuram è tornato in campo ieri sera al minuto 71' del match di Champions tra Inter-Kairat Almaty, poco più di un mese dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato contro lo Slavia Praga a fine settembre. Un recupero importante per Chivu in vista del match contro la Lazio e dei successivi impegni. Il tecnico nerazzurro potrà lavorare con il francese anche durante la sosta: Thuram non compare nella lista dei convocati della Nazionale francese, il ct Deschamps ha infatti deciso di rinunciare all'attaccante nerazzurro per le sfide con Ucraina e Azerbaigian in programma rispettivamente il 13 e 16 novembre. Resta a Milano anche il milanista Adrien Rabiot, quasi recuperato ma non ancora a disposizione di Max Allegri. Convocati invece gli altri due transalpini del Milan, Mike Maignan e Christopher Nkunku. Ricordiamo che alla ripresa del campionato ci sarà il derby di Milano.