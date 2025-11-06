Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Francia, Deschamps non convoca Marcus Thuram e Rabiot

06 Nov 2025 - 15:12
© Getty Images

© Getty Images

Marcus Thuram è tornato in campo ieri sera al minuto 71' del match di Champions tra Inter-Kairat Almaty, poco più di un mese dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato contro lo Slavia Praga a fine settembre. Un recupero importante per Chivu in vista del match contro la Lazio e dei successivi impegni. Il tecnico nerazzurro potrà lavorare con il francese anche durante la sosta: Thuram non compare nella lista dei convocati della Nazionale francese, il ct Deschamps ha infatti deciso di rinunciare all'attaccante nerazzurro per le sfide con Ucraina e Azerbaigian in programma rispettivamente il 13 e 16 novembre. Resta a Milano anche il milanista Adrien Rabiot, quasi recuperato ma non ancora a disposizione di Max Allegri. Convocati invece gli altri due transalpini del Milan, Mike Maignan e Christopher Nkunku. Ricordiamo che alla ripresa del campionato ci sarà il derby di Milano.

Ultimi video

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:15
Atalanta, con Sassuolo assenti Brescianini e Scalvini
DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN
17:00
Juventus, Vlahovic in gruppo: ci sarà nel derby contro il Torino
16:12
Serie A, Anguissa miglior giocatore di ottobre
16:00
Addio a Mario Manera, giocò nel Cagliari di Gigi Riva
15:15
Su stadio Firenze niente indagine in commissione Sport, atto ko