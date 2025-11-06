Su stadio Firenze niente indagine in commissione Sport, atto ko

No alla richiesta dell'attivazione di attività d'indagine sullo stadio Franchi all'interno della commissione sport ai sensi dell'articolo 25 del regolamento del Consiglio comunale. Ma un impegno a fare approfondimenti sul tema. È quanto risulta nel corso della commissione sport di Palazzo Vecchio: l'atto, proposto da Giovanni Gandolfo di FdI, alla fine ha ricevuto - tra i commissari - i soli voti favorevoli dello stesso Gandolfo, di Massimo Sabatini (lista Schmidt) e di Lorenzo Masi (M5s). Polemiche invece tra Gandolfo e Francesco Casini (Iv) con quest'ultimo che non ha preso parte alla votazione. "Mi basta che il presidente organizzi un calendario di attività di approfondimento", ha detto Casini, che si è detto non favorevole all'utilizzo della parola 'indagine'. Contrari tutti i componenti della maggioranza ovvero Marco Burgassi (Pd), Beatrice Barbieri (Pd), Patrizia Bonanni (Pd), Andrea Ciulli (Pd), Enrico Ricci (Pd) e Giovanni Graziani (Avs-Ecolò).