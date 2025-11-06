Addio a Mario Manera, giocò nel Cagliari di Gigi Riva

È morto a Bascapè (Pavia), il paese dov'era nato 78 anni fa, Mario Manera, calciatore che ha conosciuto i palcoscenici della serie A tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta. Nella stagione 1970-71 fece parte della rosa del Cagliari campione d'Italia, al fianco di Gigi Riva. Era rimasto molto legato al Genoa, dove giocò tra il 1971 e il 1973 contribuendo alla promozione in serie A dei rossoblu. Le sue altre squadre sono state Melegnanese, Pro Patria, Reggiana, Brescia, Atalanta, Piacenza e Pro Piacenza. I suoi funerali verranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Bascapè (Pavia).