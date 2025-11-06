Serie A, Anguissa miglior giocatore di ottobre

© Getty Images
Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato premiato come miglior giocatore della Serie A del mese di ottobre. L'annuncio è arrivato direttamente da un comunicato della Lega sul proprio sito ufficiale:
Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore del Napoli Frank Zambo Anguissa. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.
I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Frank Zambo Anguissa, che ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan).