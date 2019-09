Dalla prossima stagione non si giocherà più la Coppa di Lega francese, la competizione che vede al via le squadre di Ligue1, Ligue2 e le migliori della terza divisione locale. Lo ha deciso la LFP, la Ligue de Football Professionnel. Il consiglio d'amministrazione della LFP ha votato per l'abolizione perché non convinta dai nuovi format proposti: il primo, con le migliori otto del campionato precedente al via (quarti, semifinali e finale) da giocare durante la pausa invernale; la seconda proposta prevedeva la formazione di quattro gruppi "regionali" (Nord, Sud, Est e Ovest) con quarti di finale, semifinali e finale.