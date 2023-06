Forbes: Real Madrid club di calcio che vale di più al mondo

CLASSIFICA FORBES

Italiane tutte fuori dalla top 10 con la Juve a guidare la truppa tricolore all'undicesimo posto

© Getty Images Il Real Madrid è la squadra di calcio che vale di più al mondo. Lo ha stabilito Forbes facendo un po' i conti in tasca ai top club. Cifre alla mano, i Blancos guidano la speciale graduatoria grazie a un valore di 6,07 miliardi di dollari. Seguono Manchester United con 6 miliardi e Barcellona con 5,51 miliardi. Per quanto riguarda le squadre italiane, tutte fuori dalla top 10, è la Juventus a piazzarsi meglio con un valore di 2,16 miliardi all'undicesimo posto. Più indietro invece il Milan (14.mo a 1,4 miliardi), l'Inter (16.ma a 1,03 miliardi) e la Roma (27.ma a 724 milioni).

CALCIO SEMPRE PIU' RICCO

Il business del calcio cresce ogni anno. Stando alla classifica 2023 di Forbes, infatti, le prime 20 squadre hanno un valore medio di 2,89 miliardi di dollari, il 14% in più rispetto alle i 20 top club presenti nella graduatoria del 2022 (valutazione media di 2,53 miliardi). E non è tutto qui. Per la prima volta, infatti, due squadre hanno raggiunto o superato i sei miliardi di valutazione. A comandare la classifica di Forbes è la Premier League. Il campionato inglese vanta infatti ben 12 club in graduatoria, di cui sei nelle prime dieci posizioni. Un dominio netto.



LA CLASSIFICA (cifre in dollari)

1 - Real Madrid

Lega: Liga spagnola

Valore: 6,07 miliardi

2 - Manchester United

Lega: Premier League

Valore: 6 miliardi

3 - Barcellona

Lega: Liga spagnola

Valore: 5,51 miliardi

4- Liverpool

Lega: Premier League

Valore: 5,29 miliardi

5 - Manchester City

Lega: Premier League

Valore: 4,99 miliardi

6 - Bayern Monaco

Lega: Bundesliga

Valore: 4,86 miliardi

7 - Paris Saint-Germain

Lega: Ligue 1

Valore: 4,21 miliardi

8 - Chelsea

Lega: Premier League

Valore: 3,1 miliardi

9 - Tottenham Hotspur

Lega: Premier League

Valore: 2,8 miliardi

10 - Arsenal

Lega: Premier League

Valore: 2,26 miliardi

11 - JUVENTUS

Lega: Serie A

Valore: 2,16 miliardi

12 - Borussia Dortmund

Lega: Bundesliga

Valore: 1,93 miliardi

13 - Atletico Madrid

Lega: Liga spagnola

Valore: 1,54 miliardi

14 - MILAN

Lega: Serie A

Valore: 1,4 miliardi

15 - West Ham United

Lega: Premier League

Valore: 1,08 miliardi

16 - INTER

Lega: Serie A

Valore: 1,03 miliardi

17 - Lafc

Lega: Mls

Valore: 1 miliardo

18 - Los Angeles Galaxy

Lega: Mls

Valore: 925 milioni

19 - Atlanta United

Lega: Mls

Valore: 850 milioni

20- Crystal Palace

Lega: Premier League

Valore: 806 milioni

21 - New York City Fc

Lega: Mls

Valore: 800 milioni

22 - Newcastle

Lega: Premier League

Valore: 794 milioni

23 - Leicester

Lega: Premier League

Valore: 781 milioni

24- Aston Villa

Lega: Premier League

Valore: 756 milioni

25 - Everton

Lega: Premier League

Valore: 744 milioni

26 - Olympique Lione

Lega: Ligue 1

Valore: 734 milioni

27 - ROMA

Lega: Serie A

Valore: 724 milioni

28 - D.C. United

Lega: Mls

Valore: 700 milioni

29 - Toronto Fc

Lega: Mls

Valore: 690 milioni

30 - Austin Fc

Lega: Mls

Valore: 680 milioni