Football Manager 26 arriva il 4 novembre

Questo debutto è accompagnato dal database più completo mai realizzato e da una vasta gamma di competizioni su licenza, che saranno svelate nelle prossime settimane. L'interfaccia rinnovata garantisce maggiore controllo e influenza nelle decisioni chiave di ogni carriera. Progettata per risultare più intuitiva sia per gli appassionati della serie che per i neofiti di Football Manager, l'interfaccia di FM26 raccoglie ulteriori miglioramenti nelle sezioni dedicate alla tattica, all'osservazione e al mercato. Al lancio sarà disponibile anche Football Manager 26 Console, che porterà la nuova era dei gestionali calcistici agli utenti di Xbox e PlayStation5. FM26 Console (Xbox) e FM26 (PC/Mac) saranno entrambi disponibili su Xbox Game Pass. Anche Football Manager 26 Touch fa il suo ritorno su Nintendo Switch per l'ottava stagione, disponibile in versione digitale da giovedì 4 dicembre. Nonostante il passaggio a un nuovo motore, la tecnologia per convertire le partite nel nuovo formato farà sì che FM26, FM26 Console e FM26 Touch includeranno al lancio la compatibilità con i salvataggi di Football Manager 2024 e Football Manager 2023.