Fiorentina-Napoli, 300 i biglietti per il settore ospiti

Sono 300 i biglietti in vendita, esclusivamente nel settore ospiti, per i residenti nella regione Campania per la gara di campionato Fiorentina-Napoli di sabato prossimo al Franchi. La vendita, al via da oggi alle 15, è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo a chi è sottoscrittore del programma di fidelizzazione del Napoli. Lo rende noto la Fiorentina sul suo sito. "Per i residenti nella provincia di Firenze e per i cittadini stranieri residenti all'estero - si spiega ancora - sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point". La capienza di 300 posti del settore ospiti del Franchi è la stessa del passato campionato: al Franchi dall'anno scorso sono in corso i lavori di ristrutturazione. Quella col Napoli è la prima partita casalinga della Fiorentina in questo campionato.