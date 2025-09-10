Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie B, ecco la campagna per promuovere la bellezza dell'Italia

10 Set 2025 - 21:21

La Lega Serie B, in sinergia con il Ministero del Turismo, ha annunciato il via al progetto "From Stadium to Italy. Play the Beauty", un percorso integrato di promozione e comunicazione che ha l'obiettivo di "incentivare la bellezza e l'unicità del nostro Paese attraverso il calcio, esplorando le risorse culturali, enogastronomiche, naturali e sportive delle diverse regioni italiane".

Il progetto prenderà ufficialmente il via dalla 3a giornata di campionato e accompagnerà l'intera stagione fino alla conclusione dei playoff nel 2026. Protagonisti non soli i 20 Club, ma anche Regioni, Comuni e associazioni di categoria per trasformare il campionato in uno strumento di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali. "La sinergia tra sport e turismo è cruciale per valorizzare il nostro territorio - ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè - Le manifestazioni sportive non solo esaltano le bellezze locali, ma offrono anche occasioni di crescita economica e culturale".

"Desidero ringraziare il ministero del Turismo e le istituzioni coinvolte in un progetto così gratificante e ambizioso - ha sottolineato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin - La sinergia tra la Serie BKT, che con i suoi 20 club copre gran parte della nostra meravigliosa penisola, e le istituzioni preposte alla promozione del turismo e del nostro patrimonio risulta fondamentale e mira alla valorizzazione dei nostri territori creando opportunità di promozione e sviluppo economico". Varie le iniziative promozionali previste, come le visibilità LED sui campi della Serie BKT e contenuti che verranno veicolati sui principali canali social della Lega Serie B e del ministero riportanti l'hashtag dedicato #SerieBellezzaDaVivere. La campagna prevede anche un forte impegno in termini di accessibilità, con un'attenzione particolare verso le mete turistiche fruibili da persone con disabilità, offrendo così un'esperienza aperta a tutti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

00:54
DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

00:50
DICH CARLOS AUGUSTO

Carlos Augusto: "Siamo l'Inter e dobbiamo giocare ogni campionato per vincerlo"

01:46
DICH LUDI OK

Ludi (ds Como): "Vogliamo migliorare la classifica dell’anno scorso"

02:01
DICH GABBIA

Gabbia: "Stiamo cercando di seguire Allegri e miglioreremo"

00:54
DICH BONANSEA

Bonansea: "Le ragazze della pallavolo hanno fatto qualcosa di pazzesco"

00:47
DICH CIURRIA

Ciurria: "Voglio"dimostrare che sono da Serie e posso ambire alla Nazionale"

01:16
DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

00:19
MCH VARDY A CREMONA 10/9 MCH

L'entusiasmo di Cremona per Vardy

01:28
DICH BACCAGLIANI SU TATUAGGIO PALERMO (2017) SRV

Morto Baccaglini, il presidente con il Palermo tatuato sul cuore

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:14
Infantino a Milano, visita in sedi Lega Serie A e Milan
22:16
Serie B, le designazioni arbitrali della 3/a giornata
22:13
Juve, Cambiaso: "Siamo carichi per la stagione"
21:21
Serie B, ecco la campagna per promuovere la bellezza dell'Italia
20:32
Mondiali 2026: al via prime procedure per vendita biglietti