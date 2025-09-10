Serie B, ecco la campagna per promuovere la bellezza dell'Italia

"Desidero ringraziare il ministero del Turismo e le istituzioni coinvolte in un progetto così gratificante e ambizioso - ha sottolineato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin - La sinergia tra la Serie BKT, che con i suoi 20 club copre gran parte della nostra meravigliosa penisola, e le istituzioni preposte alla promozione del turismo e del nostro patrimonio risulta fondamentale e mira alla valorizzazione dei nostri territori creando opportunità di promozione e sviluppo economico". Varie le iniziative promozionali previste, come le visibilità LED sui campi della Serie BKT e contenuti che verranno veicolati sui principali canali social della Lega Serie B e del ministero riportanti l'hashtag dedicato #SerieBellezzaDaVivere. La campagna prevede anche un forte impegno in termini di accessibilità, con un'attenzione particolare verso le mete turistiche fruibili da persone con disabilità, offrendo così un'esperienza aperta a tutti.