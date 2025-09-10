La confessione di Mbappé: "Non ho il diritto di fallire"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, Kylian Mbappé analizza così la sua carriera e tutto ciò che comporta: "Non ho il diritto di fallire. Ma è anche per questo che le persone ti stimano molto. Perché accetti tutto questo, sei resiliente e vuoi sempre vincere. Non ho mai voluto accettare il fallimento, quindi non mi dà fastidio essere criticato per questo. Sono molto esigente con me stesso, più della maggior parte delle persone, quindi la prendo con filosofia". Su quanto il denaro possa influire in negativo sulla vita di qualcuno, la stella del Real Madrid ha dichiarato: "Più soldi hai, più problemi hai. Ci sono persone che non vedono che la tua vita sta cambiando. Vogliono conservare l'immagine di quando eri un bambino, quando eri con loro. Ma tu non sei più lo stesso: hai responsabilità, impegni, un lavoro e dei conti da rendere".