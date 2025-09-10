Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

La confessione di Mbappé: "Non ho il diritto di fallire"

10 Set 2025 - 20:10
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, Kylian Mbappé analizza così la sua carriera e tutto ciò che comporta: "Non ho il diritto di fallire. Ma è anche per questo che le persone ti stimano molto. Perché accetti tutto questo, sei resiliente e vuoi sempre vincere. Non ho mai voluto accettare il fallimento, quindi non mi dà fastidio essere criticato per questo. Sono molto esigente con me stesso, più della maggior parte delle persone, quindi la prendo con filosofia". Su quanto il denaro possa influire in negativo sulla vita di qualcuno, la stella del Real Madrid ha dichiarato: "Più soldi hai, più problemi hai. Ci sono persone che non vedono che la tua vita sta cambiando. Vogliono conservare l'immagine di quando eri un bambino, quando eri con loro. Ma tu non sei più lo stesso: hai responsabilità, impegni, un lavoro e dei conti da rendere". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

01:16
DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

00:19
MCH VARDY A CREMONA 10/9 MCH

L'entusiasmo di Cremona per Vardy

01:28
DICH BACCAGLIANI SU TATUAGGIO PALERMO (2017) SRV

Morto Baccaglini, il presidente con il Palermo tatuato sul cuore

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:32
Mondiali 2026: al via prime procedure per vendita biglietti
20:10
La confessione di Mbappé: "Non ho il diritto di fallire"
19:03
Fiorentina-Napoli, 300 i biglietti per il settore ospiti
19:00
Football Manager 26 arriva il 4 novembre
19:00
Lazio: affaticamento per Rovella, in dubbio per il Sassuolo