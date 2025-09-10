Mondiali 2026: al via prime procedure per vendita biglietti

Mentre Canada, Messico e Stati Uniti si preparano ad accogliere il mondo, l'estrazione della prevendita Visa offre ai fan di tutto il mondo l'opportunità di prendere parte a questo storico torneo. Grazie all'Official Payment Technology Partner della FIFA, i titolari di carta Visa idonei possono presentare una richiesta in qualsiasi momento durante il periodo di iscrizione di dieci giorni - che si è aperto alle 11:00 ET (17:00 CET) di oggi, mercoledì 10 settembre, e dura fino alle 11:00 ET (17:00 CET) di venerdì 19 settembre - per avere la possibilità di acquistare i biglietti.