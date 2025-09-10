Mondiali 2026: al via prime procedure per vendita biglietti

È finalmente arrivato il momento per i fan di agire per vivere la più grande Coppa del Mondo Fifa di sempre. Il primo periodo di iscrizione all'estrazione dei biglietti per la Coppa del Mondo Fifa 26 è ora aperto alle FIFA.com/tickets.
Mentre Canada, Messico e Stati Uniti si preparano ad accogliere il mondo, l'estrazione della prevendita Visa offre ai fan di tutto il mondo l'opportunità di prendere parte a questo storico torneo. Grazie all'Official Payment Technology Partner della FIFA, i titolari di carta Visa idonei possono presentare una richiesta in qualsiasi momento durante il periodo di iscrizione di dieci giorni - che si è aperto alle 11:00 ET (17:00 CET) di oggi, mercoledì 10 settembre, e dura fino alle 11:00 ET (17:00 CET) di venerdì 19 settembre - per avere la possibilità di acquistare i biglietti.
A seguito di un processo di selezione casuale, i candidati saranno avvisati via e-mail a partire da lunedì 29 settembre. A partire dal 1° ottobre, ai candidati selezionati verrà assegnata una data e una fascia oraria dedicate per l'acquisto dei biglietti (in base alla disponibilità) utilizzando una carta Visa qualificante. I biglietti per le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 partiranno da 60 USD all'inizio della vendita.
