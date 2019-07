"Follia" Moscardelli: si tatua De Rossi

Nuova pazzia per Davide Moscardelli. L'attaccante del Pisa, di recente impegnato nella Bottle Cup Challenge con la sua ormai mitica barba, è tornato a far parlare di sé per un gesto stravagante. Niente a che vedere col campo, semmai con la fede calcistica: Moscardelli ha infatti deciso di tatuarsi Daniele De Rossi. Un omaggio all'ex capitano della Roma, di cui è tifoso il 39enne, con simboli della capitale, numero e iniziali di De Rossi.