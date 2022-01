Foggia, crisi ricomposta: rinnovi per Zeman e il ds Pavone

In casa Foggia torna il sereno. Solo ieri l'avventura di Zdenek Zeman e del ds Giuseppe Pavone sembrava al capolinea, tanto che il boemo nel pomeriggio non aveva diretto la seduta di allenamento, ma poi il confronto con il presidente Canonico è servito per ricomporre la frattura. Il club rossonero ha infatti annunciato il rinnovo fino al 2023 dell'allenatore e del dirigente.

