Bufera Foggia: Zeman e presidente ai ferri corti, colpa anche di Mastour

L'ex baby prodigio del Milan, Hachim Mastour, potrebbe presto diventare un giocatore del Foggia. Il giovane attaccante era in tribuna nella sfida persa dai rossoneri in casa contro il Latina al novantesimo e proprio la scelta di mercato, voluta dal presidente contro la volontà del ds Pavone e di Zeman ha creato una frattura. "Mastour? Da piccolo sapeva giocare - ha commentato a fine gare il boemo -, ma da grande non ha mai visto la palla".